КИЕВ, 14 ноя — ПРАЙМ. Парламент Украины на заседании в четверг принял госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%, такое решение поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Планируется, что треть бюджета пойдет на погашение госдолга. Документ еще должен подписать президент Украины.

Верховная рада в середине октября утвердила в первом чтении проект госбюджета на будущий год с прогнозом ростом ВВП на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Позже кабмин скорректировал макропоказатели.

В документе ко второму чтению также заложен среднегодовой курс национальной валюты на уровне 27 гривен за 1 доллар — вместо 28,2 гривны, утвержденного ранее. Курс Нацбанка Украины по состоянию на 13 ноября составляет 24,31 гривны за доллар.

Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара).

Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% — до 2189 гривен (около 90 долларов). Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке.

Также правительство Украины заложило в госбюджете на 2020 год на оборону 5,45% ВВП (246 миллиардов гривен, или 10,1 миллиарда долларов) по сравнению с 7,4 миллиарда долларов в этом году.

Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали документ. По мнению депутатов, он предусматривает лишь незначительное повышение социальных стандартов на фоне обещания властей "покончить с эпохой бедности".