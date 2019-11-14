МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю с 1 по 8 ноября снизились на 0,3% и составили 541,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 8 ноября составили 541,1 миллиарда долларов США, снизившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, вследствие отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2018 год выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.