МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличилось на 14 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя только до 215 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. На прошлой неделе показатель составил 211 тысяч заявок.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1,75 тысячи, до 217 тысяч, с показателя прошлой недели в 215,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, сократилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,683 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,693 миллиона человек с 1,689 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.