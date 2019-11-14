КИЕВ, 14 ноя — ПРАЙМ. Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 4,2% после 4,6% в годовом выражении кварталом ранее, следует из сообщения государственной службы статистики страны.

Ранее госстат сообщал, что реальный ВВП страны во втором квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,6%, а по сравнению со вторым кварталом 2018 года — на 4,6%.

"Реальный ВВП в третьем квартале 2019 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2018 — на 4,2%", — сообщается на сайте ведомства.

Экономика Украины в 2018 году, по данным госстата, выросла на 3%. Государственный бюджет на 2019 год верстался исходя из прогноза роста ВВП также на 3%. Кроме того, ранее в четверг парламент страны принял госбюджет и на будущий год, предусматривающий рост экономики уже на 3,7%.