БРАЗИЛИА, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах.

"Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС", — сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.

По его словам, это не только повысило бы вес валют государств-участниц объединения в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах.

Он заявил, что в России устойчивая макроэкономическая ситуация, рубль свободно конвертируется, и его можно активнее использовать для расчетов между странами БРИКС.

"Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта — рубль — полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям", — сказал Путин на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития.