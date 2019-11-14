БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Ряд стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) высказали опасения за торговлю с Евросоюзом и Великобританией ввиду Brexit и попросили "разводящиеся" регионы компенсировать эти сложности, улучшив доступ на свои рынки для третьих стран, рассказал журналистам источник, знакомый с вопросом.

"На заседании совета по товарам 14 ноября члены ВТО настаивали на том, чтобы Европейский союз и Великобритания предложили лучший доступ на рынки для третьих стран в качестве компенсации за нынешние и будущие проблемы в торговле, вызванные Brexit", — сказал он. Всего по вопросу торговли и Brexit высказалось 15 стран, среди которых США, Китай, Россия.

Представитель Австралии, в частности, отметил, что отсрочки даты выхода Великобритании из ЕС привели к "значительным коммерческим сбоям" для бизнеса, у которого есть лицензии на экспорт сельскохозяйственной продукции в рамках обязательств всего ЕС перед ВТО по тарифным квотам. Ввиду неопределенности с раздачей таких квот со стороны ЕС в случае "жесткого" Brexit многие австралийские компании прекратили поставки ряда продуктов в преддверии Рождества, отметил источник высказывания австралийской стороны.

Кроме того, поскольку будущие торговые отношения между ЕС и Великобританией остаются неясными, страны, не входящие в ЕС, опасаются, что им придется делить текущие квоты ЕС с поставщиками из Великобритании, а также будущие квоты Великобритании с поставщиками из ЕС.

Представители США отметили, что компании могут быть быстро вытеснены и даже могут столкнуться с потерей доступа к обоим рынкам, рассказал источник.

Другие члены ВТО, которые высказались по этой проблеме, а именно Канада, Уругвай, Китай, Россия, Мексика, Корея, Япония, Парагвай, Аргентина, Швейцария, Индия, выразили опасения по поводу вытеснения из существующих квот в случае "жесткого" Brexit, потери гибкости в перемещении товаров между Великобританией и ЕС, а также недостатка компенсаций.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за того, что парламент страны не смог ратифицировать соглашение с ЕС об условиях Brexit, этот "развод" был отложен на 31 октября. По схожей причине Brexit был отодвинуть вновь — теперь уже на 31 января. Без ратифицированного договора будет "жесткий" Brexit, который грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам, ведь с момента отделения страны от союза к ней перестанут применяться законодательные нормы ЕС.