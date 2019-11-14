МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Иорданией в январе-августе 2019 года вырос на 20% в годовом выражении, до 240 миллионов долларов, однако у стран имеется потенциал для повышения объема взаимной торговли, заявил глава Минсельхоза РФ, сопредседатель российско-иорданской межправкомиссии Дмитрий Патрушев.

"По итогам прошлого года он (товарооборот — ред.) увеличился в 4 раза и достиг рекордного уровня в истории российско-иорданских отношений — более 600 миллионов долларов. За восемь месяцев 2019 года взаимная торговля выросла почти на 20%, составив 240 миллионов долларов", — сказал Патрушев в ходе заседания межправкомиссии, слова министра приводит пресс-служба Минсельхоза.

"Тем не менее, у наших стран есть значительный потенциал для увеличения показателей товарооборота", — добавил министр. Затрагивая ключевые направления сотрудничества между странами, которые необходимо развивать, глава Минсельхоза выделил атомную энергетику. По его словам, одним из перспективных может стать проект строительства в Иордании атомной станции малой мощности.

Важной сферой сотрудничества РФ и Иордании является сельское хозяйство. Минсельхоз указывает, что Россия готова увеличивать экспортные поставки в Иорданию продовольствия, в частности — зерна, животноводческой и рыбной продукции.

"Отечественные нефтегазовые компании также рассматривают Иорданию как перспективную территорию для развития своей деятельности за рубежом. Кроме того, ключевые предприятия российского электроэнергетического комплекса проявляют большую заинтересованность в реализации различных проектов, в том числе по строительству электростанций, а также поставок оборудования", — отметил Патрушев.

"Надеемся, что иорданская сторона окажет содействие в предоставлении информации о планируемых тендерах, в которых могли бы принять участие российские компании. Это позволит активнее развивать и продвигать взаимные интересы бизнеса", — добавил министр.