ВАШИНГТОН, 14 ноя /ПРАЙМ/. Претендент на пост главы минэнерго США, ныне заместитель министра энергетики, Дэн Бруйетт (Dan Brouillette) заявил в сенате в рамках слушаний об утверждении его кандидатуры, что для того чтобы начать обсуждать с Украиной поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов, этой стране необходимо для начала соответствовать ряду технических характеристик, включенных в Третий энергопакет Евросоюза.

Украина в настоящее время ведет работу, направленную на внедрение в свое законодательство положений так называемого Третьего энергетического пакета ЕС, направленного на либерализацию газового и электрического рынков.

"Непосредственно об Украине – мы работали с ними по их запросу, чтобы переключить их энергосети, газовые трубы. И для того чтобы сделать это, им необходимо реализовать то, что называется Третьим энергопакетом в ЕС", — ответил он на вопрос сенаторов, есть ли возможность поставок СПГ из США на Украину.

"Мы также работаем с такими странами, как Германия, Хорватия, Сербия и другими, которые находятся близко к Украине, чтобы развивать СПГ-терминалы. В этом вопросе мы были очень вовлечены в работу", — добавил он.

Бруйетт добавил, что американское минэнерго "сконцентрировано на таких вопросах, как противостояние "Северному потоку 2" — российской газовой трубе, которая строится в направлении Северной Германии. Чтобы противостоять этим усилиям, выучить уроки преодоления зависимости европейских стран от русского газа, таких как Германия, мы работали (с министром энергетики США Риком Перри — ред.) очень и очень активно. Мы работали, чтобы предложить альтернативу. Часть этих усилий — это строительство заводов по производству СПГ здесь, в США".