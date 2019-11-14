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МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отложила рассмотрение вопроса о создании СП Shell и "Газпром нефти" на базе "Меретояханефтегаза" на 3 месяца, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. Он отметил, что вложения Shell в экономику РФ в рамках этой сделки могут составить 100 миллиардов рублей.

"Речь идет о "Газпром нефти" в отношении сотрудничества с компанией Shell, в данном случае комиссия, рассмотрев эту сделку, решила отложить ее на три месяца", — сказал он, уточнив, что речь идет о "Меретояханефтегазе".

Он объяснил, что рассмотрение отложено, так как остались некоторые неясные моменты. "Остались неясными некоторые технологические и экономические моменты, которые просто следует прояснить, и даны соответствующие поручения в ближайшие время и самой "Газпром нефти" в партнерстве с Shell…. После доработки и реализации поручений комиссия вернется к этому вопросу в пределах трех месяцев, и есть неплохие шансы, что сделка будет одобрена", — добавил он.

"Речь идет о вложении 100 миллиардов рублей в российскую экономику только со стороны компании Shell", — сказал он, добавив, что компания выплатит за акции "Меретояханефтегаза" 9,3 миллиарда рублей. Как позже пояснили РИА Новости в пресс-службе "Газпром нефти", у членов комиссии возникло несколько вопросов, уточняющих детали создания СП, в которое могут войти пять лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. "Вместе с Shell мы в ближайшее время подготовим развернутые ответы", — отметили в "Газпром нефти".

В октябре замгендиректора "Газпром нефти" Вадим Яковлев заявил, что "Газпром нефть" и англо-голландская Shell подали заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на создание совместного предприятия "Меретояханефтегаз", рассчитывают на завершение сделки в конце 2019 года — начале 2020 года.

"Газпром нефть" на Петербургском международном экономическом форуме подписала с Shell соглашение по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаз" и создании на его базе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. Управление совместной компанией будет осуществляться на паритетных началах.