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БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%, заявил президент Владимир Путин.

"Мы же говорили о том, что если напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20%, даже до 25%", — сказал Путин журналистам, говоря о переговорном процессе по поставкам газа на Украину.

Российский лидер упомянул о визите в Россию украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко и их встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

"И Медведев их спросил тогда: ну вам-то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете. Ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешевый — на 25%, на четверть — и если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины", — подчеркнул он.