МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, составила 0,7% против уровня сентября в 0,8%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

В месячном выражении инфляция в еврозоне в октябре составила 0,1%, аналитики ожидали сохранение индикатора на отметке сентября в 0,2%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в октябре замедлилась до 1,1% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении составила 0,1% против 0,2% в сентябре.

Годом ранее, в октябре 2018 года, годовая инфляция составляла 2,3% как в еврозоне, так и в ЕС.

Самый высокий показатель годовой инфляции в отчетном месяце был зафиксирован в Румынии (3,2%), Венгрии (3%) и Словакии (2,9%). Самый низкий индикатор продемонстрировали Бельгия, Испания и Италия (0,2%). В трех странах была отмечена дефляция: потребительские цены снизились на 0,1% в Португалии, на 0,3% в Греции и на 0,5% на Кипре.

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре вырос до 18,7 миллиарда евро с 14,7 миллиарда евро в августе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце профицит торгового баланса в размере 17,5 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны в сентябре увеличился в годовом выражении на 5,2%, до 196,2 миллиарда евро, импорт — на 2,1%, до 177,6 миллиарда. В сентябре 2018 года в торговом балансе еврозоны был зафиксирован профицит в 12,6 миллиарда евро.

При этом дефицит внешнеторгового баланса Евросоюза в сентябре составил 5 миллиардов евро против дефицита в 12,1 миллиарда в августе. В сентябре 2018 года в этой валютной зоне был отмечен дефицит торгового баланса в 1,5 миллиарда евро.

Экспорт товаров из ЕС в сентябре вырос в годовом выражении на 4,3%, до 168,3 миллиарда евро, импорт — на 6,4%, до 173,3 миллиарда.