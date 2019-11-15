МОСКВА, 15 ноя — Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы США уже давно не могут прийти к принципиальному согласию относительно необходимости понижения процентных ставок. Между тем комментарии последних дней указывают на их единство в поддержке идеи о сохранении ставок неизменными в ближайшем будущем.

Хотя они по-прежнему спорят о целесообразности снижения стоимости краткосрочных займов для экономики, сегодня совершенно очевидно, что охота к дальнейшему понижению ставок у них отпала.

Идея о том, что центральный банк сделает паузу после трех понижений процентных ставок, обсуждается с октябрьского заседания ФРС. На последовавшей пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что центральный банк, вероятно, сделал достаточно, чтобы защитить в целом здоровую экономику от угрожающих ей рисков.

Пауэлл подтвердил эту позицию на слушаниях в конгрессе на этой неделе, а президент Федерального резервного банка Нью-Йорка поддержал ее в своем выступлении в Сан-Франциско в четверг. "Экономика находится в хорошей форме, как и денежно-кредитная политика", — сказал Уильямс.

Одним из самых сильных сигналов, указывающих на ослабление тяги к снижению процентных ставок, стало выступление в четверг президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.

На протяжении последнего года Буллард оставался одним из самых ревностных сторонников понижения процентных ставок. На заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС он дважды голосовал против общего решения: в июне, когда ФРС не понизила ставки, что он считал необходимым сделать, и в сентябре, когда ставки были понижены меньше, чем Буллард считал целесообразным.

Теперь он считает, что ФРС сделала достаточно.

"В 2019 году ФРС сделала очень многое, — сказал он журналистам. – Теперь есть смысл подождать и посмотреть, как экономика будет реагировать на принятые меры в 4-м квартале и 2020 году".

Буллард пояснил, что, даже если экономические индикаторы окажутся неожиданно слабыми, позиция ФРС в ближайшее время вряд ли изменится. "Даже если какие-то данные нас удивят, можно будет аргументировать, что мы уже приняли упреждающие меры", — сказал он.

Решения о понижении процентных ставок получили поддержку большинства руководителей ФРС, несмотря на благополучное состояние экономики. В то же время сформировалась устойчивая фракция противников понижения ставок, в которую вошли президенты федеральных резервных банков Бостона и Канзас-Сити, голосовавшие против всех трех решений об их снижении.

За прошедшую неделю против продолжения понижения ставок высказались также президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик и президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер. Оба заявили, что в октябре голосовали бы против понижения процентных ставок, если бы участвовали в голосовании.

Бостик отметил отсутствие необходимости в смягчении денежно-кредитной политики в условиях здоровой экономики. Харкер же сказал, что главным сдерживающим рост экономики фактором остается неопределенность, которая находится вне сферы влияния денежно-кредитной политики.

"Я бы предпочел сделать паузу", — сказал Харкер в среду, добавив, что с учетом уже принятых стимулирующих мер "следует оставить ставки без изменений и понаблюдать за развитием событий, прежде чем принимать решения о каких-либо дополнительных мерах".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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