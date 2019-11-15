МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,8% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь на 0,4%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в октябре уменьшилась до 76,7% с уровня сентября в 77,5%. Индикатор также оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 77,7%, и на 3,1 процентного пункта меньше долгосрочного среднего уровня.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.