КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Ранее парламент Украины отказался отменить закон для выделения ГТС из "Нафтогаза".

"Президент подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", — написала Ковалив на странице в Facebook в пятницу.

По ее словам, "Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета".