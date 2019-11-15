МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), на рассмотрение Думы документ может быть вынесен 19 ноября, сообщили РИА Новости в комитете.

Законопроект, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО.

Причем перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ", однако в тексте законопроекта это прямо не прописано.

Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.