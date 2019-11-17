МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos.

Москва начала процесс "дедолларизации" своей экономики и финансовой системы после возникновения напряженности в отношениях с США в 2014 году с целью обойти американские санкции, напоминает автор статьи.

Россия заключила соглашения о валютных свопах со странами, у которых напряженные отношения с США, такими как Иран, Китай и Турция. Кроме того, она увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС, содействуя таким образом торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил $125 млрд, отмечается в материале.

Продажа долларов, помимо прочего, позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17%. С начала текущего года российская валюта возобновила рост — и ее курс по отношению к американской поднялся на 7,6%, указывает издание.

Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.