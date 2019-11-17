МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам… — независимости и суверенитету", — заявил Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам, отвечая на вопрос о планах подписания Минском программы по углублению интеграции с РФ и соответствующих дорожные карты.

Он добавил, что "если не будут решены принципиальные вопросы в экономике, то никакие (отраслевые) дорожные карты не будут подписаны".