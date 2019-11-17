МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдающаяся сейчас "напряженка" в экономической сфере с РФ характерна только для дружественных стран.

"Поскольку у нас громадье, масса этих вопросов, и очень много вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили… создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским дружественным странам", — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске. Он пояснил, что одним из спорных вопросов с РФ, которые надо было давно решить, является вопрос об условиях и цене поставки российского газа в Белоруссию.

Вместе с тем белорусский президент, отвечая на вопрос, с кем легче вести переговоры — с Россией или с Западом, сказал, что ему легче вести переговоры с РФ, потому что "мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково".

"С россиянами всегда было комфортнее, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи", — заметил он.