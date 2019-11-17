МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия, несмотря на незначительное снижение двустороннего товарооборота в 2019 году, остается ведущим торговым партнером Белоруссии, заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с предстоящим визитом в Москву министра иностранных дел республики Владимира Макея.

Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты – 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

"Россия – ведущий торговый партнер Беларуси, ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50% (по итогам 2018 г. – 49,2%). В январе-сентябре 2019 г. российско-белорусский товарооборот незначительно снизился по отношению к январю-сентябрю 2018 г. на 1,9% до 25,83 млрд долларов США (экспорт из России в Беларусь составил 15,89 млрд долларов (-5,1%), импорт – 9,94 млрд долларов (+3,7%)", — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что Москва и Минск интенсивно поддерживают двусторонний политический диалог. В 2019 году состоялось уже восемь встреч президентов двух стран в двустороннем формате и на полях различных многосторонних мероприятий, десять контактов глав правительств.

"Одним из важных направлений интеграционного взаимодействия является реализация межгосударственных экономических, оборонных, социальных программ, проектов и мероприятий. Их финансирование осуществляется в т.ч. из бюджета Союзного государства, объем которого в 2019 г. определен в размере 7,25 млрд российских рублей в доходной части, 6,33 млрд российских рублей – в расходной части", — сообщили в МИД РФ.