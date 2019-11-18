МОСКВА, 18 ноя — Dow Jones. Центральный банк Китая в понедельник впервые с октября 2015 года понизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО. Эта мера нацелена на укрепление доверия рынка и поддержание роста экономики.

Народный банк Китая снизил ставку по 7-дневным обратным РЕПО до 2,5% с 2,55%.

Кроме того, центральный банк влил на межбанковский рынок 180 млрд юаней (25,68 млрд долларов США) посредством операций на открытом рынке.

Экономические и финансовые индикаторы Китая за октябрь ухудшаются, тогда как цены на продукты питания продолжили расти, хотя базовая инфляция остается слабой. По словам аналитиков, учитывая давление, которое оказывается на экономику, необходимость в понижении процентных ставок растет.

Ранее в ноябре Народный банк Китая неожиданно понизил процентную ставку по среднесрочным кредитам на пять базисных пунктов, до 3,25%.

Центральный банк сообщил в своем ежеквартальном заявлении, посвященном денежно-кредитной политике, которое было опубликовано 16 ноября, что для предотвращения "расхождений в инфляционных ожиданиях" он может немного скорректировать денежно-кредитную политику, основываясь на экономической и ценовой динамике.

— Автор Bingyan Wang; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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