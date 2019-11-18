МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в третьем квартале 2019 года снизила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,792 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Продажи "Русагро" в июле-сентябре повысились на 74%, составив 33,754 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA снизилась на 1%, до 4,41 миллиарда рублей.

Объем продаж сахарного сегмента вырос на 7%, до 7,568 миллиарда рублей. Мясной сегмент показал рост продаж на 19%, до 7,124 миллиарда рублей. Продажи в сельскохозяйственном сегменте увеличились на 54%, до 5,884 миллиарда рублей. Объем продаж масложирового бизнеса вырос в 3,4 раза, до 15,638 миллиарда рублей. Объем продаж в новом, молочном сегменте составил 997 миллионов рублей.

Чистая прибыль компании за девять месяцев снизилась на 28%, до 7,145 миллиарда рублей. Продажи выросли в два раза, до 104,89 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 29%, до 13,226 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.