МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Совокупные инвестиции в совместное предприятие "Русской платины" и ГМК "Норильский никель" оцениваются в 15 миллиардов долларов, сообщил глава "Русской платины" Муса Бажаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Бажаев отметил, что создание СП находится в финальной стадии, и рассказал о статусе проекта и его основных социально-экономических показателях. Так, ожидается, что работа СП приведет к тому, что РФ займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы и появится почти 6 тысяч новых рабочих мест.

По его словам, запас металлов платиновой группы составит 4,5 тысячи тонн, потенциал производства в год — 120 тонн. "Всего запасов у нас 770 миллионов тонн руды, срок отработки – 55 лет, и запуск производства – 2024 год. Общие инвестиции – 15 миллиардов долларов. Добыча руды – 21 миллион тонн в год, выручка в год порядка 7 миллиардов долларов. Рентабельность у нас 53%", — рассказал Бажаев, добавив, что модель проекта закладывает цену на палладий в размере 1050 долларов за унцию.

Он поблагодарил президента за поддержку данного проекта и по линии ВТБ, и по линии РФПИ. "Огромное спасибо за то, что дали возможность выступить в Эр-Рияде, для меня это было важно. И мы с РФПИ и ВТБ работаем над тем, чтобы привлечь ближневосточных партнеров в этот проект именно с моей стороны, со стороны "Русской платины". Мы считаем, что им это очень интересно, и они активно готовы сотрудничать", — отметил Бажаев.

В феврале 2018 года "Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о партнерстве, предполагающее создание на паритетных условиях СП по разработке трех месторождений. Вкладом ГМК в уставный капитал станет лицензия на разработку Масловского месторождения, "Русская платина" внесет лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Завершение создание СП ожидается в 2020 году.

"Норникель" сообщил ранее в понедельник, что реализация проекта предусматривает поэтапное освоение: начало открытой добычи — 2024 год (мощность 7 миллионов тонн руды в год), запуск подземного рудника — к 2029 году (плюс еще 7 миллионов тонн) и подземная эксплуатация в 2030-х годах с расширением общей мощности до 21 миллионов тонн руды ежегодно; предполагаемые капитальные затраты на разработку в 2019-2024 годах составят 2,8-3,2 миллиарда долларов.