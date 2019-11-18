МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ определило "Ростелеком" и НИИ "Восход" единственными исполнителями осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок товаров, работ и услуг, связанных с переводом информационных систем госорганов в государственную единую облачную платформу (гособлако). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что решение принято в целях проведения эксперимента по переводу информационных систем и ресурсов федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов в гособлако.

В частности, "Ростелеком" назначен единым поставщиком в отношении Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива, Фонда социального страхования. НИИ "Восход" будет подрядчиком по переводу в гособлако IT-ресурсов Росгвардии и ФТС России. Контракты с компаниями должны быть заключены на срок до 31 декабря 2020 года. Отмечается, что компании могут привлечь субподрядчиков при условии, что сами компании исполнят не менее 10% совокупного объема обязательств по контрактам лично.

Правительство РФ проведет до конца 2020 года эксперимент по переводу IT-систем госорганов в единую облачную платформу. Эксперимент будет проводиться в целях реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".

В начале сентября правительство РФ утвердило концепцию поэтапного перевода информационных систем госорганов и органов местного самоуправления в единую облачную платформу (ГЕОП). Перевод IT-инфраструктуры в ГЕОП позволит повысить эффективность использования IT-систем потребителей услуг ГЕОП за счет обеспечения их надежной и производительной инфраструктурой, а также позволит повысить информационную безопасность государственных IT-систем, информсистем персональных данных россиян, значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.