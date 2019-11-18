МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило постановление, по которому операторы связи будут незамедлительно блокировать доступ к сайтам, на которых осуществляется обработка персональных данных с нарушением законодательства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"После получения информации, обрабатываемой с нарушением законодательства, оператор связи незамедлительно обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети интернет, на котором осуществляется обработка информации с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", — говорится в постановлении.

Документом вносятся дополнения в правила создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы "Реестра нарушителей прав субъектов персональных данных", утвержденных в августе 2015 года. Реестр создан в целях ограничения доступа к информации в интернете, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Создание, формирование и ведение реестра осуществляет Роскомнадзор.