МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Совет директоров АО "Почта России" сформировал несколько комитетов и избрал их председателей, в частности, совет сформировал комитет по цифровизации и технологиям, его председателем стал экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, говорится в сообщении компании.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначен председателем комитета совета директоров по стратегическому планированию. Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавил глава ВТБ Андрей Костин, комитет по аудиту — председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

АО "Почта России" было образовано с 1 октября 2019 года и стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО был сформирован в начале октября, его председателем был назначен вице-премьер РФ Максим Акимов.

Совет директоров назначается правительством РФ на срок не более 5 лет. Правительство может представить 11 человек в совет, еще по одному члену могут выдвинуть Совет Федерации, Госдума и профсоюз.