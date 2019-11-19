МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Законопроект о виноградарстве и виноделии в России во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, следует из информации в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект затрагивает самые разные сферы — от использования сырья до специфики продаж вина. Будет дано определение, какие напитки считаются российским вином, а какие — фальсификатом. При этом действие закона не будет распространяться на граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство не для реализации виноградарской продукции, а также на садоводов и огородников.

Это второй подобный законопроект, разработанный в России в последние годы. В начале октября Госдума отклонила проект о развитии виноградарства и виноделия в РФ (который был внесен в нижнюю палату в 2017 году), чтобы разработать новую редакцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что первая версия документа не решала вопросы защиты отрасли и отечественного производителя, виноградарства и виноделия. Он также отмечал, что в ходе работы над проектом не были привлечены экспертное сообщество и успешные российские предприятия-производители.

Новый законопроект был внесен в Госдуму в середине октября. Среди его авторов — вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат от ЕР Геннадий Онищенко, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). Проект планировалось принять в третьем чтении 19 декабря.

ЧТО НОВОГО

Законопроект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Среди основных целей госполитики в этой сфере — повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые произведены из российского винограда.

Документ вводит ряд терминов, связанных с виноделием. Так, вином предлагается считать пищевую алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленную исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенную к розничной продаже на территории России.

Другое новое понятие — "вино России": это вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100% произведенное из винограда, выращенного на территории РФ.

Сейчас вином, согласно российскому закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, считается алкогольная продукция крепостью 8,5-16,5%, произведенная без добавления этилового спирта в результате брожения ягод свежего винограда или виноградного сусла. Вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения могут иметь содержание спирта не менее 4,5%, крепость столового вина не должна превышать 15%.

Еще одна новелла документа — ограничение использования импортного сырья. Законопроект устанавливает, что при производстве вина (включая крепленое и игристое) запрещается, в частности, переработка или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Ограничения на импорт в РФ виноматериалов обсуждаются уже несколько лет: в разное время предлагалось как запрещать их ввоз, так и вводить в их отношении пошлины, однако до сих пор такие решения не принимались.

ОТДЕЛИТЬ ВИНО ОТ ФАЛЬСИФИКАТА

Авторы законопроекта указывают, что в России отсутствует систематизированная правовая база, регулирующая отношения в данной сфере. Действующие же нормативные акты ориентированы прежде всего на крепкое спиртное и практически не учитывают специфику винодельческого производства.

"В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции", — добавляется в записке.

Проект устанавливает, что фальсифицированной винодельческой продукцией будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.

Может появиться и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. Например, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино.

На этикетке и контрэтикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть с помощью соответствующей фразы указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина. А размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".

РЕВОЛЮЦИЯ В ВИНОДЕЛИИ

Отрасль и эксперты возлагают определенные надежды на законопроект. Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России — настоящая революция, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было.

Глава "Массандры" Янина Павленко в интервью РИА Новости заявила, что вопрос необходимости закона назрел очень много лет назад. Однако, по ее словам, именно сейчас государство уделяет активнейшее внимание виноградарству и виноделию, в том числе своими мерами поддержки.

Гендиректор завода шампанских вин "Новый Свет" Алексей Пугачев указывал, что новый законопроект направлен на защиту законопослушных производителей, устанавливая жесткую ответственность за некачественную и фальсифицированную продукцию.

От принятия документа могут выиграть и покупатели вина. Так, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев отмечал, что принятие законопроекта позволит отделить на полках магазинов вина от винных напитков.

По мнению главного редактора сайта "Наше вино" Дмитрия Ковалева, принятие закона создаст предпосылки для трудоустройства многих людей в сельских регионах и для развития территорий, где возможно виноградарство и виноделие.