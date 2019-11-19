МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год. По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, такой рост связан как с инфляцией, так и с тем, что все большее число россиян может себе позволить платную медицину.

Среднестатистический россиянин потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг. По данным Росстата, средняя по России цена на первичный прием у врача-специалиста составляла 725 рублей, один сеанс физиотерапии чуть больше 190 рублей, общий анализ крови — 382 рубля. Первичный осмотр у стоматолога обошелся в 282 рубля, удаление зуба по местным наркозом — почти 1,1 тысяча рублей, а изготовление коронки — 3 885 рублей.

"Не будем забывать, что объем услуг растет не только сам по себе, но и за счет инфляции. Большая часть роста объема медицинских услуг объясняется ростом цен. Перечень медицинских услуг огромен и конечно, не может быть представлен. Наиболее востребованные — социально значимые — и по ним, как ни странно, наблюдается снижение темпов роста, – например первичный осмотр у стоматолога стоил в 2018 году на 4,8% дороже, чем в 2016 2017, в 2017 – на 7,5%, в 2016 – на 8,6%", — рассказала Егорова.

По ее словам, такая же картина наблюдается по физиотерапевтическому лечению, анализам. "Это позволяет говорить о том, что рост цен на медуслуги наиболее высок у врачей–специалистов, пластических хирургов", — добавила эксперт.

По данным выборочных обследований, чаще медицинскими платными услугами пользуются домохозяйства с более высокими доходами – в среднем на одного члена обеспеченной семьи в 2018 году приходилось 8 202 рубля трат на медицину, тогда как на человека в семье с наименьшими доходами – всего 335,6 рубля. "В то же время наблюдается рост этого показателя для второй и третьей группы домохозяйств, так называемого среднего класса", — уточнила Егорова.

Учитывая эти данные, можно сказать, что население стало чаще обращаться за платными медуслугами, тем более, что рост цен все-таки замедлился. "Объем платных медицинских услуг будет расти, от этого уже никуда не уйти, а их расширение должно сдерживать рост цен и вряд ли бесплатная медицина уйдет совсем – довольно высокий процент людей, проживающих ниже прожиточного минимума, одиноких стариков с невысокой пенсией, не позволяющей пользоваться платными услугами", — заключила завлабораторией.