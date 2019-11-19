БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз во втором квартале 2020 года ожидает решения Всемирной торговой организации (ВТО) ое возможности введения торговых мер в отношении импорта из США в рамках спора по Boeing, рассказал журналистам источник в институтах власти ЕС.

"Касательно параллельного спора по Boeing, мы ожидаем решения по праву Евросоюза на ответные меры во втором квартале следующего года", — сказал он.

ВТО в октябре разрешила США ввести торговые санкции в отношении импорта из Евросоюза объемом 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о господдержке европейцами авиастроительного концерна Airbus.

Еврокомиссия в свою очередь заявляла, что в параллельном деле, касающемся поддержки Boeing, в ВТО Евросоюзу также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. Уточнялось, что ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако введение Соединенными Штатами дозволенных ВТО пошлин вынуждает Евросоюз сделать то же самое.