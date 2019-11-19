МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в январе-сентябре 2019 года сократила добычу угля на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 13,426 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали по итогам девяти месяцев упал на 8% — до 2,75 миллиона тонн, производство чугуна достигло 2,53 миллиона тонн, снизившись в годовом выражении на 10%.

Вместе с тем добыча угля в третьем квартале текущего года относительно уровня предыдущего квартала увеличилась на 15%, до 5,29 миллиона тонн. Выплавка стали составила 888 тысяч тонн (минус 5% в квартальном сопоставлении), чугуна — 794 тысячи тонн (ниже на 8%).

Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) компании за январь-сентябрь составила 5,333 миллиона тонн, что на 1% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале по сравнению со вторым продажи ККУ сократились на 10%, до 1,72 миллиона тонн.