МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,174 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В целом прибыль группы за отчетный период возросла почти на 13% — до 13,427 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 27%, до 44,067 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 19% против 26% годом ранее. Консолидированная выручка достигла 228,191 миллиарда рублей, снизившись за период на 4%.

При этом в третьем квартале группа получила чистый убыток, относящийся к акционерам, в 571 миллион рублей против чистой прибыли в 1,409 миллиарда рублей за предыдущий квартал. Выручка упала на 5%, до 74,865 миллиарда рублей, EBITDA — на 9%, до 13,72 миллиарда.

Отмечается, что в преддверии начала амортизации основной части долга компания ведет активные переговоры со своими крупнейшими банками-кредиторами о переносе сроков погашения задолженности. Переуступка ранее в ноябре Сбербанком прав на получение выплат по кредитам в рублях и долларах, выданным дочерним предприятиям группы, ЧМК, "Южному Кузбассу" и БЗФ, на общую сумму 49 миллиардов рублей, банку ВТБ увеличило его долю в кредитном портфеле группы до 51%.