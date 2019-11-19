МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе 20 ноября предложит облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24020, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ предложит ОФЗ-ПК 24020 с датой погашения 27 июля 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.