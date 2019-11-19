МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в октябре замедлили снижение до 0,2% с 0,3% в сентябре, в годовом выражении снижение составило 4,9%, сообщает Росстат.

При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 3,1%.

В октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года цены на железорудный концентрат снизились на 17,3%, железорудные (окисленные) окатыши — на 11,7%, коксующийся уголь и горючий природный газ (газ естественный) — на 7,1%. При этом цены на янтарь увеличились на 29,2%. В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды текстильных изделий: постельное белье — на 8,7%, волокна льна, подготовленные для прядения — на 6,3%.

При этом цены на трикотажные полотна машинного или ручного вязания снизились на 8%. Цены на судовое топливо выросли на 22%, дизельное арктическое топливо — на 10,3%, нефтяные парафины — на 7,2%, дизельное зимнее топливо — на 5,9%.

Одновременно снизились цены на отдельные виды химических веществ и химических продуктов: техническая сера — на 30,7%, пропен (пропилен) — на 9,2%, аминоформальдегидные смолы в первичных формах — на 8%, пентоксид фосфора — на 7,4%, технический углерод — на 5,9%.

В 2018 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 11,7%.