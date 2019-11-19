МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года исключила Панаму и Сан-Марино из списка офшоров, не сотрудничающих с российским ведомством в сфере обмена информацией о налогообложении, следует из приказа ведомства, зарегистрированного Минюстом России и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступит в силу 1 января 2020 года, говорится в документе. С учетом данных изменений в списке налоговой службы осталось 98 государств и 18 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией.

ФНС обновляет этот "черный список" стран ежегодно. В него могут попасть даже те страны, с которыми Россия заключила соглашение об избежании двойного налогообложения, поскольку, составляя список, ведомство учитывает реальную практику обмена информацией между странами, а не только наличие правовых документов.

В предыдущем приказе ведомства, который был зарегистрирован Минюстом 7 февраля 2019 года, из списка были исключены такие государства как Белиз, Бразилия, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис и Уганда, а также отдельные территории Великобритании — острова Мэн и Гернси.