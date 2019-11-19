МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в октябре увеличилось на 3,8% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,314 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя по сравнению с первоначальным показателем сентября в 1,256 миллиона — до 1,32 миллиона новостроек. Показатель сентября был пересмотрен до 1,266 миллиона.

Число разрешений на строительство в США в октябре увеличилось на 5% с пересмотренного значения сентября — до 1,461 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель уменьшится до 1,385 миллиона разрешений с первоначального показателя сентября. Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,391 миллиона с 1,387 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.