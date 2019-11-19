ГОРКИ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Специалисты России и Белоруссии подготовят новые версии дорожных карт по интеграции, заявил российский премьер Дмитрий Медведев и добавил, что при необходимости вновь встретится с белорусским коллегой.

"Разошлись на том, что наши коллеги за эту неделю подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы. И уже на базе новых версий мы проведем еще одно обсуждение видимо", — сказал Медведев по итогам семичасовых переговоров с белорусским премьером во вторник.

Он заявил, что работа будет проходить на уровне министров двух стран, но при необходимости он свяжется с премьером Белоруссии по телефону или встретится еще раз.

В сентябре премьеры парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты.