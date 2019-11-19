ГОРКИ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Белоруссии и России в сфере энергетики осталось согласовать два проблемных вопроса, подвижки в этом направлении есть, заявил белорусский премьер Сергей Румас.

"Например, если по чувствительным для Белоруссии картам по рынку газа или по нефтяному рынку было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два", — заявил он на пресс-конференции по итогам семичасовых переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Румас добавил, что по итогам сегодняшних переговоров "действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам их проработать", — добавил он.