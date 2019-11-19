МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Продажа части лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возможна при комфортной рыночной конъюнктуре и отсутствии вреда положению и развитию компании, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК.

С идеей приватизировать "Победу" выступила Федеральная антимонопольная служба в письме к вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху. Как объяснил это предложение замглавы ФАС Александр Редько, "Победа" должна развивать внутренние направления, а не международные, или выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.

"Наверное, передача, продажа инвестору части авиакомпании "Победа" не повлияла бы на основной бизнес этой авиакомпании. Другое дело — тот ли сейчас момент для того, чтобы обсуждать вопрос приватизации. Для этого, как мы всегда говорили, должны быть две предпосылки: во-первых, правильная, комфортная рыночная конъюнктура, которая позволяет на этой продаже заработать максимальное количество денег. И второе: мы должны быть уверены, что структурные изменения, которые привнесет инвестор, не повредят положению и развитию компании", — сказал Дитрих.

Глава ФАС Игорь Артемьев в конце августа также пояснял, что предложение ведомства о приватизации "Победы" носит только инициативный характер и необходимо уважать права собственности акционеров. Вице-премьер Максим Акимов позднее заявил, что решение о приватизации лоукостера "Победа" должно приниматься на основе мнения руководства "Аэрофлота".