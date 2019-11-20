МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ежемесячный индекс свободы бизнеса в России, рассчитываемый Партией Роста на основании ключевых событий текущей повестки, в период с 16 октября по 15 ноября понизился на пять пунктов и составил минус семь градусов, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты партии оценили события прошедшего месяца, связанные с воздействием регулирующих органов на бизнес, по шкале от минус 30 до плюс 30 градусов. За минус 30 принимаются максимальные "заморозки" в отношениях государства и бизнеса, за плюс 30 – максимальная "оттепель".

В предыдущий исследуемый период (с 16 сентября по 15 октября) индекс понизился на шесть пунктов и вышел в отрицательную зону, составив минус два градуса.

"По состоянию на 15 ноября итоговый индекс снова оказался ниже нулевой отметки и показал —7 градусов. Самый значительный отрицательный вклад в него (-10 градусов) внесла новость об отказе районного суда Санкт-Петербурга исключить из дела Валерия Израйлита декларацию об амнистии, несмотря на разъяснение Верховного суда, что декларация не может быть доказательством вины", — отмечают авторы индекса.

Повлиял на общее снижение температуры и приговор Кировского райсуда Ростова-на-Дону бизнесмену из "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрею Каковкину и продление домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, добавляют они.

В свою очередь, наиболее позитивным событием эксперты Партии Роста считают удовлетворение Тверским судом Москвы ходатайства следствия о переводе владельца Optima Development Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Среди позитивных событий эксперты выделяют и одобрение правительством России отмены плановых проверок при государственном надзоре в сфере рыболовства.