ПЕКИН, 20 ноя — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) снизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в августе этого года стала новым бенчмарком кредитования, до 4,15%, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Годовая LPR в среду была установлена на уровне 4,15%, что совпало с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали снижение ставки на 0,05 процентного пункта по сравнению с октябрем.

ЦБ понизил также на 0,05 процентного пункта и пятилетнюю ставку LPR, в ноябре она составила 4,8%.

Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику, которая замедляет рост из-за торговой войны с США.

В рамках реформы процентных ставок регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.