МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Китая в национальной и иностранной валютах на уровне "A+", прогноз — стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ КНР в обеих валютах остались на уровне "F1+", рейтинг странового потолка — на уровне "A+".

"Рейтинги Китая поддерживаются сильным уровнем внешнего финансирования страны, сильными макроэкономическими показателями, а также масштабом экономики, которая является второй по величине в мире", — комментирует агентство. Главным образом, рейтинги ограничены заметной структурной уязвимостью финансового сектора, относительно низким уровнем дохода на душу населения и более слабыми показателями управления, чем у других стран с рейтингом "A".

По мнению аналитиков агентства, меры властей Китая по поддержке экономики соответствуют суверенному рейтингу, учитывая ограниченное использование правительством кредитного стимулирования в пользу более прозрачной бюджетной политики. Риском снижения рейтингов Китая остается возможное возвращение к тому типу кредитного стимулирования, который усилит финансовую уязвимость страны в среднесрочной перспективе.

Рост реального ВВП за первые девять месяцев текущего года замедлился до 6,2% с 6,6% в 2018 году, но по-прежнему находится заметно выше среднего уровня для рейтинга "A", говорится в релизе. Агентство прогнозирует, что по итогам текущего года рост экономики Китая составит 6,1%, а в 2020 году — замедлится до 5,7%.

Неблагоприятная внешняя среда, вызванная торговыми спорами с США, усилила замедление темпов роста на внутреннем рынке, которое ранее связывалось с политикой властей по снижению финансовых рисков, негативно сказалась на уровне экспорта и привела к резкому сокращению спроса на импорт, отмечает агентство.