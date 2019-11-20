МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (ТМК) за 9 месяцев 2019 года сократился на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 508 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Выручка снизилась на 4% — до 3,667 миллиарда долларов, валовая прибыль выросла на 2% — до 705 миллионов долларов. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 14%. Показатель EBITDA российского дивизиона вырос на 21%, до 438 миллионов долларов, американского снизился в 2,4 раза, до 49,8 миллиона долларов, европейского – в 1,9 раза, до 20,5 миллиона долларов. Чистая прибыль компании, как следует из ее отчета, выросла в 5,3 раза, до 105,18 миллиона долларов.

В третьем квартале текущего года показатель EBITDA снизился относительно предыдущего квартала на 29% — до 139 миллионов долларов из-за более слабых результатов российского и европейского дивизионов, обусловленных сезонным факторами, а также снижения показателей американского дивизиона. Выручка уменьшилась на 16% — до 1,102 миллиарда долларов, валовая прибыль сократилась на 11% — до 221 миллиона долларов. Рентабельность по EBITDA уменьшилась до 13% с 15% в предыдущем квартале.

Чистый долг компании на 30 сентября составил 2,671 миллиарда долларов против 2,437 миллиарда долларов на 31 декабря 2018 года. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2019 года составило 3,89x. Общий долг вырос до 3,064 миллиарда долларов на 30 сентября с 2,867 миллиарда долларов на конец прошлого года.

"ТМК ожидает, что в 2019 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне, а увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию", — говорится в сообщении компании. Кроме того, по прогнозу ТМК, показатель EBITDA российского дивизиона по итогам текущего года увеличится на фоне роста объемов реализации трубной продукции. Рентабельность по показателю EBITDA также несколько увеличится по сравнению с 2018 годом.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 9 месяцев 2019 года снизила отгрузку стальных труб на 2% — до 2,9 миллиона тонн.