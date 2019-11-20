МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рост экономики РФ в годовом выражении в октябре ускорился до 2,2%, но по итогам года ВВП вырастет в рамках прогноза правительства, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".

"Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. Последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% роста. Конечно, это еще не устойчиво. Мы ожидаем пока по этому году наших плановых значений по темпам экономического роста", — сказал он.

По прогнозу правительства РФ, рост ВВП в 2019 году должен составить 1,3%.

Минэкономразвития оценивало рост экономики в сентябре в 2%. Согласно предварительной оценке Росстата, в третьем квартале ВВП РФ вырос на 1,7%, за 9 месяцев — на 1,1%.

Также Силуанов заявил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году на 1 триллион рублей связано с ужесточением правил для повышения эффективности трат.

Ранее в ходе дискуссии глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин указал, что в текущем году федеральный бюджет "не использовал своих ассигнований и назначений на 1 триллион рублей".

"Когда вы сказали, что не будет исполнено на 1 триллион рублей, то это не то, что в этом году такая особенность. Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы — выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому, действительно, в прошлом году порядка 700 миллиардов рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году, я согласен с оценкой, около триллиона рублей будет", — сказал он.

"Да, действительно, есть проблема в управлении. Но можно их было потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты? Нет. Поэтому здесь всегда баланс на эффективность использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на 100%, Но какими средствами? Не заботясь об эффективности? Я думаю, что это тоже неправильно", — добавил Силуанов.