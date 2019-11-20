МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2019 году будет близкой к 3%, что свидетельствует о нехватке совокупного спроса в экономике, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на сессии форума "Россия зовет!".

В своем последнем обзоре инфляции Минэкономразвития отмечало, что инфляция в России в 2019 году составит 3-3,3%.

"Сколько ни занимайся структурными реформами, реформами на стороне предложения. Важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас. Это означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили", — сказал Орешкин.

Это означает в том числе недополученные доходы населения, недополученная прибыль компаний и доходы бюджета, пояснил он.

"По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году — больше 1 триллиона рублей. Доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли быть, доходы компаний — грубо говоря, на 200 миллиардов меньше, чем они могли быть", — добавил министр.

Он указал, что ЦБ реагирует на эту ситуацию. "Все последние действия ЦБ именно на это нацелены, и здесь нам нужно вместе с ЦБ правительству работать, координировать, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции в 4%, инфляция была стабильной около этого уровня", — считает Орешкин.