МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Доля государства в экономике России за последние 10 лет выросла на 10% и достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных", — сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

"У нас доля государства в экономике последние 10 лет выросла почти на 10% — до примерно 47-48%", — заявил Кудрин.

По его словам, главной мотивацией для развития экономики является конкуренция, которой в настоящий момент недостаточно.

"Доля государства в экономике выражается в том числе в наличии крупных госкомпаний, госкорпораций, которые не совершили этот разворот (к большей технологичности, мотивации — ред.) То есть, видимо, госкомпании не имеет достаточно стимулов к такому развитию. Поэтому сегодня с них с первых, я считаю, спрос", — добавил Кудрин.