МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ в настоящее время проводит нейтральную денежно-кредитную политику, но по-прежнему видит потенциал для её смягчения, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта. В начале ноября Набиуллина уже отмечала, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики все еще остаётся.

"Мы долго проводили умеренно жесткую кредитную политику – это та политика, которая направлена на снижение инфляции. Сейчас мы нашу политику характеризуем как нейтральную, она направлена на поддержание инфляции около 4%", — сказала она сегодня.

"Но мы видим, что потенциал для смягчения есть", — добавила глава ЦБ.