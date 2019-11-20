МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Зарплаты россиян растут, но реальные располагаемые доходы стоят на месте, ситуацию нужно менять, заявил президент России Владимир Путин.

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте", — заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".

"Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь пока весьма скромные", — добавил он.

Путин также заявил о необходимости добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда.

"Правительству России, нашему деловому сообществу необходимо добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных, передовых технологий, роста квалификации и новых компетенций", — сказал глава государства.

По словам Путина, в России сохраняется позитивная экономическая динамика, несмотря на темпы снижения экономических показателей в мире.

"Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он скромнее, мы все с вами это хорошо знаем, 1,1%", — сказал он. Со второго полугодия, по оценкам Минэкономразвития, отмечается ускорение роста, заявил президент.

"Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое, хочу подчеркнуть, значение в современной истории России", — отметил Путин.