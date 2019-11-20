МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Россия не планирует тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие нефтегазовой отрасли, средства пойдут на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных отраслей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся тратить ФНБ на развитие нефтегазовой отрасли. Мы собираемся тратить его на развитие инфраструктуры, мы готовы это делать для развития высокотехнологичных отраслей", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Он отметил, что потенциально речь может идти о финансировании разработки некоторых вынужденных вещей. "Например, нас ограничивают в приобретении современного нефтегазового оборудования. Значит мы должны просто подумать о том, как мы должны это сделать у нас в стране", — пояснил Путин.

"Хотя и здесь никаких решений нет", — добавил он.