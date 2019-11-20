МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 3,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2019 года составила 45541 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,2%, в январе-сентябре 2019 года — также на 7,2%",- говорится в документе.

По сравнению с августом реальные зарплаты в сентябре выросли на 1,3%. В январе-сентябре рост реальных зарплат составил 2,3%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.