Темпы роста реальных зарплат в России увеличились на треть
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 3,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2019 года составила 45541 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,2%, в январе-сентябре 2019 года — также на 7,2%",- говорится в документе.
По сравнению с августом реальные зарплаты в сентябре выросли на 1,3%. В январе-сентябре рост реальных зарплат составил 2,3%.
Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.
https://1prime.ru/state_regulation/20191120/830577066.html