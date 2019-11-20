МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Вопрос компенсации Белоруссии выпадающих доходов от налогового маневра в российской нефтяной отрасли автоматически решится в случае унификации налогового законодательства двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Вопрос компенсации за налоговый маневр… так в принципе не должен стоять. Мы говорим об интеграции, унификации налогового законодательства. С унификацией налогового законодательства вопрос компенсации отпадет", — сообщил Козак журналистам.

"Если нашими совместными усилиями будет унифицировано налоговое законодательство в части налогообложения добычи полезных ископаемых, включая нефть, хотя в Белоруссии ее нет, но это будут общие правила, тот самый обратный акциз, демпфер предусмотрен Налоговым кодексом. Если мы это унифицируем, то белорусские предприятия получат этот же демпфер. Об этом надо договориться", — добавил он.

"Мы вчера (в ходе переговоров с участием премьер-министров двух стран — ред.) не то что не согласовали 11 "дорожных" карт. Осталось о некоторых деталях поговорить еще, неделю поработать. Этот вопрос автоматически решается, если мы реально намерены углубить интеграционный процесс", — подчеркнул вице-премьер.