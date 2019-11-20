МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Вопрос отсрочки внедрения системы цифровой маркировки товаров в России не рассматривается, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Ряд объединений российских производителей и продавцов продуктов, которые входят в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС), в середине ноября направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в России системы маркировки товаров. Авторы попросили приостановить подготовку к маркировке новых категорий товаров до обсуждения с отраслевыми объединениями вопросов, связанных с этой системой.

"Все решения относительно порядка маркировки товаров, в том числе сроков (этапности) введения обязательной маркировки также принимаются по итогам обсуждения совместно с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом. Вопрос отсрочки внедрения системы цифровой маркировки в России не рассматривается", — сказали в пресс-службе Минпромторга.

Копия письма от членов МЭС по развитию потребительского рынка была направлена и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. "Минпромторгом на постоянной основе проводятся совещания с бизнес-сообществом, заинтересованными ведомствами и ООО "Оператор-ЦРПТ" по всем вопросам, касающимся маркировки товаров", — указали в пресс-службе.

В свою очередь в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) назвали завышенными ожидания объединений по издержкам в связи с маркировкой. "Большинство из подписантов письма МЭС — союзы, представляющие отрасли, на которые маркировка еще не распространяется. Возможно, в этом причина опасений союзов, завышенные ожидания по инвестициям и росту цен", — сообщили в Центре.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви. В декабре будет запущена маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, некоторых предметов одежды.